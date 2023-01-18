"الاتصالات والفضاء والتقنية" تحصل على الاعتماد السعودي في مجال التفتيش

وتهدف هذه المواصفة إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يسهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.