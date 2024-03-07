8 مئوية.. طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 35 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل حرارة بـ8 درجات فقط؛ بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية)؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.
وأضاف المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة وجازان والقنفذة 32 مئوية، ونجران وينبع وبيشة 31 مئوية فيما سجلت 30 مئوية في كل من جدة ووادي الدواسر والتنهات والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت القريات وطريف في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها السودة 9 درجات.
وسجلت السودة أعلى نسبة رطوبة 100%.