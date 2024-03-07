8 مئوية.. طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 35 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل حرارة بـ8 درجات فقط؛ بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية)؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.