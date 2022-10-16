400 طالب وطالبة يزورون معرض جازان الدولي للاستثمار 2022م

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عددًا من الزيارات الميدانية لأكثر من 400 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية، إلى معرض جازان الدولي للاستثمار والامتياز التجاري 2022م.
وهدفت الزيارات إلى رفع الجانب المعرفي في المجال التجاري لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات سوق العمل ضمن مشروع برنامج "ريادي"، والتي اطلعوا من خلالها على ما يحتويه المعرض من أركان، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات الحوارية والنقاشات الهادفة مع عدد من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وقال مدير عام "تعليم جازان" المكلف ملهي بن حسن عقدي: إن هذه الزيارات الميدانية لطلاب وطالبات الإدارة العامة، أتت استجابة وتلبية لدعوة رئيس مجلس إدارة غرفة جازان للمشاركة في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي.
إضافة لما لهذه الزيارات للمعرض من فائدة مرجوة للطلاب والطالبات من خلال إسهامها في إكسابهم مهارات سوق العمل، وثقافة ريادة الأعمال، وتحفيزهم للعمل الحر والاستثمار، الذي نسعى لتأصيله في شخصيات طلابنا وطالباتنا، لتوافق أهداف هذه الزيارة مع أهداف البرنامج الوزاري "ريادي".
ونوه "عقدي" إلى مشاركة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مختلف مكاتب التعليم التابعة في هذه الزيارات الميدانية لمعرض "الفرنشايز"، واحتسابها لهم كفرص تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
وأوضح أن تلك الزيارات أتت وفق متابعة وإشراف مباشرين من الإدارة العامة عبر تنظيم حرص على تحقق الفائدة منها، وعلى سلامة الطلاب والطالبات خلال هذه الزيارات، من خلال تكليف رئيسي قسم البرامج العامة والتدريب منسقي برنامج ريادي بإدارة النشاط الطلابي" بنين-بنات"، وعدد من المشرفين والمشرفات ورواد ورائدات النشاط الطلابي لتنسيق تلك الزيارات ومرافقة الطلاب والطالبات خلال زيارتهم للمعرض.
من جانب آخر بلغ عدد المشاركين والمشاركات من تعليم جازان في معرض جازان الدولي للاستثمار والامتياز التجاري 2022م، أكثر من 400 طالب وطالبة أشرف عليهم 37 مشرفًا ومشرفة ورائد ورائدة نشاط طلابي.
والتقى طلاب وطالبات تعليم جازان، خلال زيارتهم للمعرض برئيس غرفة جازان المشرف العام على اللجان والمتحدث الرسمي للمعرض والذي رحب بهم، مقدمًا لهم نبذة تعريفية حول مفهوم "الفرنشايز" إضافة إلى تعريفهم بمحتويات المعرض.
وتعرف الطلاب والطالبات خلال تجولهم داخل المعرض على أكثر من 70 علامة تجارية، وشاركوا في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، تعرفوا من خلالها على مفهوم صناعة العلامات التجارية وما تعنيه عقود الامتياز التجاري.
كما شارك الطلبة في عدد من الفعاليات المتنوعة الأخرى، شملت المحاضرات المقامة على هامش المعرض، إضافة لاستماعهم لقصص نجاح أصحاب العلامات التجارية.