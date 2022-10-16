400 طالب وطالبة يزورون معرض جازان الدولي للاستثمار 2022م

وهدفت الزيارات إلى رفع الجانب المعرفي في المجال التجاري لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات سوق العمل ضمن مشروع برنامج "ريادي"، والتي اطلعوا من خلالها على ما يحتويه المعرض من أركان، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات الحوارية والنقاشات الهادفة مع عدد من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين.