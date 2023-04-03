أغرب المدن.. شاهد كيف يعيش أهل "مدينة الكهوف العربية" تحت الرمال

وبسبب هندسة البناء تمكَّن الأمازيغ من التصدي للغزاة بسبب حفر بيوتهم في باطنها؛ حتى لا يراهم أحد، بالرغم من أن الهدف من حفر المنازل في باطن الأرض يتعلق بالمناخ، خاصة أن باطن الأرض كان دومًا رطبًا في الصيف، ودافئًا في الشتاء.