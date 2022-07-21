نجاح تنفيذ مشروع أطول خط هوائي بالمملكة لتعزيز الربط الكهربائي بين المناطق

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة للربط الكهربائي في المملكة، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية، وتعزيز ربط الشبكة الكهربائية بين مناطق الأعمال الوسطى والغربية، ودعم استقرار منظومة الشبكة الكهربائية ورفع سعة الطاقة المتبادلة بين المنطقتين وربط أنظمة الاتصال الاستراتيجي عبر أطول خط ألياف ضوئية مباشرة بالمملكة عن طريق أبراج الكهرباء.