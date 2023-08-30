بالحلقات المغناطيسية.. عملية تصحيحية معقدة لمريض سمنة ثلاثيني بمكة المكرمة

وأوضح الفريق الطبي أنه تمت إحالة مريض من أحد مناطق المملكة للمدينة الطبية، بعد تشخيصه بارتجاع مريئي شديد وفتاق كبير في الحجاب الحاجز، حدث بعد عملية تكميم للمعدة؛ مما زاد حالة المريض تعقيدًا؛ وذلك بعد خضوعه مسبقًا لعملية في البطن أدت إلى استئصال وتوصيل جزء من الأمعاء الدقيقة؛ مما جعل خيار علاج الحالة عن طريق تحويل مسار المعدة والأمعاء -وهو الخيار الطبي الأنسب- في غاية الصعوبة.