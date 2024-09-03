مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية النوعية على غزة بالتعاون مع الأردن

يأتي ذلك امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضرّرة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمراراً للجهود المقدَّمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.