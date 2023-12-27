جدّة تشهد تكريمَ نخبة من حفّاظ القرآن الكريم في مسابقة "حفظ منظومات التجويد"

أُقيم الحفل بتشريف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، بفندق جدة هيلتون؛ حيث تم تتويج "30" حافظًا للقرآن الكريم موزعين على أفرع المسابقة الثلاثة: الفرع الأول منها حفظ منظومة تحفة الأطفال والغلمان للعلامة سليمان الجمزوري، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "18" عامًا. والفرع الثاني حفظ منظومة "المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه" للإمام محمد بن الجزري، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "21" عامًا. والفرع الثالث حفظ منظومة "عُمْدة المفيد وعُدة اﻟﻤﺠيد في معرفة التجويد" المعروفة بنونية الإمام السخاوي، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "30" عامًا.