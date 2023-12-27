جدّة تشهد تكريمَ نخبة من حفّاظ القرآن الكريم في مسابقة "حفظ منظومات التجويد"

كرّمت جمعيةُ الحافظ لتأهيل حفّاظ القرآن الكريم، نخبةً من حفاظ القرآن الكريم في ختام مسابقة حفظ منظومات علم التجويد في نسختها الأولى، والتي نظّمتها الجمعية بموافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
أُقيم الحفل بتشريف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، بفندق جدة هيلتون؛ حيث تم تتويج "30" حافظًا للقرآن الكريم موزعين على أفرع المسابقة الثلاثة: الفرع الأول منها حفظ منظومة تحفة الأطفال والغلمان للعلامة سليمان الجمزوري، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "18" عامًا. والفرع الثاني حفظ منظومة "المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه" للإمام محمد بن الجزري، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "21" عامًا. والفرع الثالث حفظ منظومة "عُمْدة المفيد وعُدة اﻟﻤﺠيد في معرفة التجويد" المعروفة بنونية الإمام السخاوي، رحمه الله، لمن لا تزيد أعمارهم على "30" عامًا.
تقدم للمشاركة في المسابقة "539" حافظًا من مختلف الأعمار؛ حيث تم اختيار "352" حافظًا ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة؛ ليتنافسوا في تصفيات المسابقة التي أقيمت بشراكة مؤسسة حياة الخيرية، ومؤسسة فرحان ابن المبارك القحطاني سمو المجتمع.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الحافظ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحضار، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجمعية تهدف من خلال هذه المسابقة إلى نشر منظومات علم التجويد، بين حفاظ كتاب الله تعالى ومقرئيه خاصة، والمجتمع عامة، وحثّ الحفاظ على الاهتمام بمنظومات علم التجويد وحفظها، إلى جانب تكريم المهتمين بحفظ منظومات علم التجويد.
وبيّن الدكتور المحضار أن الجمعية أطلقت هذه المبادرة للإسهام في العناية بالمتون العلمية في مجال التجويد والقراءات وعلوم القرآن الكريم، مبيّنًا أن ولاة الأمر منذ تأسيس هذه البلاد الكريمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله؛ وهم قدوة في الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه؛ فقد أولوه عنايةً عظيمةً، ورعايةً كريمةً، يُثابون عليها من عند الكريم المنّان سبحانه وتعالى.
يشار إلى أن جمعية الحافظ قدمت دعوات لـ"170" جمعية تُعْنَى بالقرآن الكريم والإقراء لمشاركة منسوبيهم في المسابقة، فضلًا عن دعوة منسوبي وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة أم القرى للتنافس في المسابقة، وكما دعت الإدارة العامة لحلقات القرآن الكريم والإقراء بالحرم المكي الشريف، والإدارة العامة لحلقات القرآن الكريم والإقراء بالحرم المدني الشريف، ومعهد الحرم بمكة المكرمة لتحفيز منسوبيهم وخريجيهم للمشاركة في المسابقة.
ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن أهداف الجمعية لرفع مستوى حفاظ القرآن الكريم والمجازين علميًّا ومهاريًّا، وتعزيز المكانة المجتمعية للحفّاظ والمجازين، وتأصيل منهجيات الإقراء والإجازة القرآنية وتطويرها، وتحقيق الدور المجتمعي المأمول للجمعية.