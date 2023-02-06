خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 675 لغمًا في عدة محافظات يمنية

ونزع فريق "مسام" 66 لغمًا مضادًا للدبابات و213 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و31 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و16 لغماً مضاداً للدبابات و21 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان في محافظة مأرب.