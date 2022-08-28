"نزاهة": توقيف 76 متهماً والتحقيق مع 195 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت مهامها واختصاصاتها خلال شهر المحرم الماضي، بإجراء أكثر من 3.3 ألف جولة رقابية.
وأوضحت أنه تم التحقيق مع 195 مشتبهاً فيه، من ضمنهم موظفون بوزارات: الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأضافت، أنه جرى توقيف 76 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
وأبانت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.