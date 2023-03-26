بالصور .. تأمين ممكنات تقنية لتحسين المشهد الحضري بأحياء الطائف

ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى المشاركة بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحملة "صور وأرسل" ، التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم، بالإسهام في الرصد والإبلاغ عن مواقع التشوهات البصرية، في سبيل تحسين المشهد الحضري، حيث تقوم فرق أمانة الطائف بمباشرة كافة الحالات معالجة البلاغات أولًا بأول، ضمن سعي الأمانة المتواصل لاستكمال تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتوفير الممكنات التقنية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بجانب التوعية والتثقيف الصحي.