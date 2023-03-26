بالصور .. تأمين ممكنات تقنية لتحسين المشهد الحضري بأحياء الطائف

تواصل أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري ضمن برنامج النظافة الموسمية لشهر رمضان المبارك، والتي تشمل إلى جانب جهود النظافة والصحة العامة إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات العشوائية والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم والترميم من الأراضي البيضاء، وإزالة السيارات التالفة والهياكل المهملة من كافة المواقع داخل المدينة وعلى الطرق العامة، ونقل المخلفات الصلبة وبقايا الأثاث المستعمل.
ويهدف البرنامج إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق العامة، وإزالة جميع عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن، ضمن برنامج جودة الحياة كمستهدف لرؤية المملكة 2030، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية، وحماية المرافق العامة، إضافة إلى مشاركة المتطوعين والمواطنين والمجتمع المحلي، في أعمال وأنشطة معالجة التشوهات البصرية.
وتركز أعمال ومشاريع الخطة مجالات النظافة العامة، وتهيئة وتحسين مظهر حاويات النظافة، وتقليص عناصر التشوه البصري عن طريق تنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر مثل الكتابات العشوائية على الجدران، ونظافة الحدائق والمنتزهات العامة والمتنفسات البرية، وتوعية الزوار والمرتادين برمي المبعثرات في الحاويات والسلال المخصصة لجمع النفايات.
ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى المشاركة بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحملة "صور وأرسل" ، التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم، بالإسهام في الرصد والإبلاغ عن مواقع التشوهات البصرية، في سبيل تحسين المشهد الحضري، حيث تقوم فرق أمانة الطائف بمباشرة كافة الحالات معالجة البلاغات أولًا بأول، ضمن سعي الأمانة المتواصل لاستكمال تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتوفير الممكنات التقنية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بجانب التوعية والتثقيف الصحي.