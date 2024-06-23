محايل عسير.. وعكة صحية مفاجئة لقائد مركبة تتسبب في اصطدامه بأخرى و"صراف آلي"

تسببت وعكة صحية مفاجئة في فَقْد قائد مركبة السيطرة عليها؛ ما تسبب في اصطدامه بمركبة أخرى وجهاز صراف آلي بمحايل عسير.
وعلمت "سبق" أن وعكة صحية مفاجئة أفقدت مواطنًا السيطرة على مركبته من طراز "تويوتا هايلكس"؛ ما تسبَّب في اصطدامه بمركبة من الطراز نفسه، ومن ثم انحراف مركبته؛ لتصطدم بجهاز "صراف آلي سيار"، وتلحق به أضرارًا وتلفيات بالغة.
وهرعت الدوريات الأمنية والمرور لموقع الحادث، وعملت على تطويق الجهاز وتحريزه أمنيًّا، وتخطيط الحادث، ونقل المصاب لمستشفى محايل، ثم نقل المركبتين من موقع الحادث تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.