توظيف 100 ألف مواطنة.. "الصناعة" تعرّف بحوافز برنامجي "توطين للتدريب" و"الموازي"

يُذكر أن برنامج التدريب الموازي، يُعَد مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لـ"رؤية السعودية 2030"، ويهدف إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي، من خلال دعم الباحثات عن عمل بالتوظيف والتدريب على رأس العمل والحصول على مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الأساسية والمهارات الفنية والإرشاد المهني ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات، وضمان نجاحهن في سوق العمل، ويستهدف البرنامج توظيف وتدريب مالا يقل عن 100 ألف من المواطنات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى، ويستمر البرنامج إلى نهاية عام 2025.