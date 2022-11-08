"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لقرابة 25 ألف مستفيد أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 180 ألف لتر مطهرات، و2500 لتر معطرات، و550 لتر للتعقيم بالبايوكير، و500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30.200 لتر لتعقيم الأسطح، و2500 لتر معقمات الأيدي.