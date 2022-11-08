"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لقرابة 25 ألف مستفيد أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الاثنين 13/ 4/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ24.784 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 84.864 عبوة مياه زمزم، و237 عربة عادية للمحتاجين، ووفرت 881 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1142 خدمة دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 180 ألف لتر مطهرات، و2500 لتر معطرات، و550 لتر للتعقيم بالبايوكير، و500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30.200 لتر لتعقيم الأسطح، و2500 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت أنه تم تقديم 1700 كتيب ومطوية، و2196 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 23.000 شخص من التوعية الرقمية، و80000 شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 240 عربة عادية للمحتاجين، و1145 عربة كهربائية للطواف والسعي و995 خدمة دافع عربة للمحتاجين.