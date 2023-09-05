مركز الأورام بالقصيم ينهي معاناة طبيب صيدلاني مع سرطان القولون

استطاع أطباء مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام التابع لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إنهاء معاناة طبيب صيدلاني مصري يبلغ من العمر 59 عاماً مع مرض سرطان القولون "المرحلة الرابعة" أخذ بالانتشار إلى كبد المريض.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المركز استقبل الحالة المرَضية التي تم تحويلها داخلياً من أحد مستشفيات المنطقة، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض إلى جانب الأشعة المقطعية تم اكتشاف وجود انتقالات سرطانية متعددة في الكبد، إضافة إلى تجمعات صديدية مختلفة الأحجام في تجويف البطن.
وأشار إلى أنه بعد استكمال التشخيص الطبي تم البدء بجلسات العلاج الكيماوي ولمدة 3 أشهر في عيادات المركز، وبعد انتهاء الجلسات العلاجية وإعادة عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لمتابعة الحالة تبين اختفاء تلك الانتقالات السرطانية المتعددة والتجمعات الصديدية في تجويف البطن والكبد بشكل كلي، وعاد المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.
وبيّن التجمع أنه وفقاً للبرتوكول الطبي الإجرائي سيستمر المريض في جلسات العلاج الكيماوي لمدة 3 أشهر أخرى إضافية، مشيراً إلى أن هذا النوع من السرطان يعتبر الأكثر شيوعاً بين الرجال وثاني أكثر سرطان شائع بين النساء في السعودية.
وذكر أن من أهم طرق الوقاية والكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم إجراء منظار للجهاز الهضمي السفلي للأشخاص من عمر 45 سنة وما فوق كل 10 سنوات.
يُذكر أن مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام يستقبل ما يقارب 888 حالة سنوياً من سرطان القولون والمستقيم بمختلف درجاته.