مركز الأورام بالقصيم ينهي معاناة طبيب صيدلاني مع سرطان القولون

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المركز استقبل الحالة المرَضية التي تم تحويلها داخلياً من أحد مستشفيات المنطقة، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض إلى جانب الأشعة المقطعية تم اكتشاف وجود انتقالات سرطانية متعددة في الكبد، إضافة إلى تجمعات صديدية مختلفة الأحجام في تجويف البطن.