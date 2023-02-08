"زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع AST SpaceMobile لتطوير حلول رقمية بالاعتماد على الأقمار الصناعية

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن المفدى: "نطمح لتوسيع نطاق تغطيتنا من الخدمات الرقمية والاتصالات لتصل إلى كل بقعة في المملكة، وبأعلى جودة وموثوقية، مما يعزز دورنا في الوصول إلى عالم أكثر اتصالًا واستدامة، وإننا واثقون من خلال هذه الشراكة مع AST SpaceMobile، التي تعمل على بناء أول شبكة في العالم لاتصالات الجوال ذات النطاق العريض، وتعتمد بشكل كلي على الفضاء، سنحقق الأثر المنشود على مستقبل قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة بإذن الله، وفي المناطق النائية بنحو خاص، ليبقى كل مواطن ومقيم فوق هذه الأرض الطيبة على اتصال أينما كان".