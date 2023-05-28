ترأسه المملكة.. بدء أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته، أن الاجتماع يناقش -على مدى ثلاثة أيام- مجموعة من البنود الرئيسية تتعلق بقواعد المنشأ العربية؛ منها مقترح تونس بشأن إحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلًا، بالإضافة إلى النظر في المقترح الذي تَقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، والسبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.