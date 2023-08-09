كرنفال تمور بريدة.. عدسات تضع العالم في قلب الحدث وقفزة بالتصدير الخارجي

شهد كرنفال تمور بريدة توافد العديد من الجهات والقنوات والمنصات الإعلامية العالمية لرصد حركة البيع والشراء داخل السوق وتصوير المزادات التي تميّزت بعفويتها وبساطتها وجذبها للزبائن من خلال أهازيج يرددها الدلالون ويتردد صداها بقوة داخل مدينة التمور التي تقع على مساحة تجاوزت 150 ألف متر مربع.
وأسهم هذا الرصد من وسائل الإعلام الدولية بشكل مباشر بالترويج للكرنفال وتمور بريدة، مما كان له أثر بزيادة التصدير الخارجي الذي حقق نموًا متسارعًا في الآونة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور في عام 2022م (1.28) مليار ريال، بزيادة قدرها 5.4% عن العام 2021م، و121% عن العام 2016م الذي بلغت قيمة صادراته (579) مليون ريال.
وشهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023م ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال بزيادة 2.5% مقارنة بالربع الأول لعام 2022م، وقد شملت أكثر من 116 دولة حول العالم.
يُذكر أن إدارة كرنفال تمور بريدة تقوم برصد يومي لأعداد السيارات الوافدة إلى ساحات السوق وكميات التمور وحجم المبيعات اليومية بشكل دقيق، وتزوّد الجهات المعنيّة وكافة وسائل الإعلام بالبيانات المطلوبة مما أسهم في سهولة نشر كافة محتوى الكرنفال وقصصه.