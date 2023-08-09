كرنفال تمور بريدة.. عدسات تضع العالم في قلب الحدث وقفزة بالتصدير الخارجي

وأسهم هذا الرصد من وسائل الإعلام الدولية بشكل مباشر بالترويج للكرنفال وتمور بريدة، مما كان له أثر بزيادة التصدير الخارجي الذي حقق نموًا متسارعًا في الآونة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور في عام 2022م (1.28) مليار ريال، بزيادة قدرها 5.4% عن العام 2021م، و121% عن العام 2016م الذي بلغت قيمة صادراته (579) مليون ريال.