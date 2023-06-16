"بيئة الجموم" تطلق حملة "أضحيتي" التوعوية.. للتذكير بالاشتراطات الصحية

أطلق مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، حملةَ “أضحيتي” التوعوية.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس رشاد الزهراني: البرنامج يهدف للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفُّرها في الأضحية وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي.
وتتضمّن الحملةُ التعريفَ بطرق اختيار الأضحية وضمان خلوّها من الأمراض، والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، بالإضافة إلى حثّ المستفيدين على اختيار المسالخ المرخّصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ نظرًا لما تتميّز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير، وأطباء بيطريين للتأكد من سلامة الذبائح؛ حفاظًا على صحة الجميع.
وتأتي الحملة في إطار العمل على إيصال رسالة تعريفية موجّهة للمواطن والمقيم على حدّ سواء بالاشتراطات الصحية للأضحية، وتستهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: تنطلق حملة "أضحيتي" في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة؛ لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعريف المجتمع بالأضحية السليمة، وبمشاركة مجموعة من الكوادر الفنية البيطرية.
وأضاف: تم تجهيز مواقع عدة في الأسواق التجارية وأسواق المواشي والمسالخ لهذا الغرض.