"انطلاق العام الدراسي ومحاور الرياض ومعدل التضخم".. الملك يرأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 15 قرارًا

عبّر مجلس الوزراء، اليوم، عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، كما بارك المجلس البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، وعدّ المجلس استقرار معدل التضخم عند (1.5%) في شهر يوليو الماضي تأكيدًا على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.