ما بين حضورية وإلكترونية.. "إنفاذ" يقيم أكثر من 27 مزادًا في 10 مناطق ومدن بالمملكة

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة: 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 21 فرصة عقارية متنوعة، و7 مزادات لعرض 52 عقارًا بمنطقة الرياض، و73 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 5 مزادات علنية، و74 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 5 عقارات، إضافة لعرض 23 عقارًا بعرعر، و10 عقارات بمنطقة حائل، و3 عقارات في منطقة الباحة، و6 عقارات في منطقة عسير، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قصر سكني، إلى جانب إقامة عدة مزادات على مجموعة من المنقولات؛ وذلك بإقامة مزاد الإبل بالطويقي بمدينة الرياض، ومزاد الإبل والأغنام بالمدينة المنورة، ومزاد للسيارات والشاحنات بجدة.