"أوج" التعاونية تنفذ برنامج "سلوم أهلنا" لربط الشباب بموروثهم الاجتماعي

نفّذت جمعية أوج التعاونية، برنامجاً تدريبياً للشباب من عمر ٧ الى ١٧ سنة والمنبثق من "أوج القيم"، وهو "برنامج سلوم أهلنا"، وقد احتفلت الجمعية بختام البرنامج، وسط حضور كبير، يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أوج التعاونية، وكذلك عدد من أولياء أمور المشاركين.
ويهدف البرنامج إلى ربط جيل الشباب السعودي من الفئتين بموروثهم الاجتماعي وتعزيز صلتهم بالعادات الأصيلة، من احترام الكبير وتقدير الضيف، أصول وآداب المجلس، عزة النفس، القدوة، وعبارات التهنئة، والكرم، ومواسم وفصول السنة، وكذلك تعليمهم المهارات الاجتماعية الاساسية للضيافة، صنع القهوة وأصول الصب.
وتتضمن الأهداف كذلك تعويدهم على لبس الشماغ والثوب وطريقة ترتيبها، والتعرف على مبادئ العرضة السعودية وأصولها، فيما اختتم البرنامج بالتطبيق العملي وبتفاعل من أولياء الأمور والضيوف المشاركين.
من جهتها، قالت هيا الصبيح، رئيس مجلس إدارة جمعية أوج التعاونية: "يطيب لنا في جمعية أوج التعاونية للتدريب والتطوير والاستشارات في ختام دورة (سلوم أهلنا)، أن نشكر كل مَن ساهـم في إنجاح أنشطة ومشاريع الجمعية، وترجمة أهدافها النبيــلة على أرض الواقع،
وأكدت أنه ورغم قصر الفترة الزمنية على تأسيس الجمعية، فقد استطاعت بفضـل الله ثم بفضل العزيمة القوية الصادقة للمشرفين عليها، أن تساهم في تنمية المجتمع على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرة وطنية صادقة، وتحقيقاً لمستهدفاتها المنبثقة من مستهدفات رؤية ٢٠٣٠م.
وأضافت هيا الصبيح: مجتمعنا السعودي وما يتميز به من خصوصيات ثقافية، وسمات جغرافية، وطابع حضاري في أمسّ الحاجة إلى عمل غير مسبوق، يسعى للمحافظة على مقوماته وموروثه الاصيل، وحماية تراثه اللامادي، والسعي إلى التعريف به وإبراز أصالته، وغرس القيم العريقة للمجتمع السعودي مما يولد الالتفاف حوله والاعتـزاز به.
وأردفت: لذلك سعت جمعية أوج إلى ملامسة الواقع والوصول إلى حاجة المجتمع لتعزيز القيم لدى الشباب من الفئتين، بتصميم برنامج غير مسبوق هو برنامج (أوج القيم) ينبثق منه "سلوم أهلنا" وهي العادات والتقاليد الاجتماعية الخلاقة، و"هابين الريح" الذي يهدف إلى بناء شخصيه قيادية.