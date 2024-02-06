"أوج" التعاونية تنفذ برنامج "سلوم أهلنا" لربط الشباب بموروثهم الاجتماعي

وأكدت أنه ورغم قصر الفترة الزمنية على تأسيس الجمعية، فقد استطاعت بفضـل الله ثم بفضل العزيمة القوية الصادقة للمشرفين عليها، أن تساهم في تنمية المجتمع على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرة وطنية صادقة، وتحقيقاً لمستهدفاتها المنبثقة من مستهدفات رؤية ٢٠٣٠م.