بالأرقام.. "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" والجهود التوعوية والإنسانية

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 2/ 8 / 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ32.300 ألف لتر، وتوزيع 950 كتيبًا ومطوية.
وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 13 ألف مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من برنامج التوعية الميداني 116.658 مستفيدًا؛ فيما قدمت خدمة التطويف لـ2368 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 19480 مستفيدًا.
وأضافت أنه تم ضخ 5400 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 25 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 2400 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ2600 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد الحرام بـ3000 لتر.
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تابعت: "بلغ عدد المستفيدين من الأساور بمعصم اليد للزائر الصغير 365 مستفيدًا، ووصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى 1609 مستفيدين".