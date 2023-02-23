بالأرقام.. "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" والجهود التوعوية والإنسانية

وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 2/ 8 / 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ32.300 ألف لتر، وتوزيع 950 كتيبًا ومطوية.