"شؤون الأسرة" و"اتحاد الثقافة الرياضية" يوقّعان مذكرة تفاهم

وتأتي هذه المذكرة ترسيخًا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الحكومي؛ تحقيقًا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.