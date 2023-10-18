وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني ويؤكد رفض استهداف المدنيين بأي شكل

وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًّا في غزة ومحيطها؛ حيث أكد الأمير فيصل خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددًا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.