"الشورى" يطالب بإلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح تكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية؛ لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضّح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على تحسين تجربة المسافرين بحرًا بين جازان وفرسان، والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد التخيفي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.