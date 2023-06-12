"الشورى" يطالب بإلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح تكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد التخيفي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.