أمطار رعدية محتملة تشمل: ضباء والوجه وينبع وأملج وامتدادًا حتى شمال رابغ فجر وصباح السبت

ويُتوقّع، بمشيئة الله، أن تبدأ السحب الماطرة بالتشكل في سماء المدن الساحلية المُطلّة على البحر الأحمر، اعتبارًا من ساعات الليل المتأخرة من يوم الجُمعة، على أن تتحرك تدريجيًّا نحو الجنوب مع ساعات فجر وصباح السبت، تبدأ من ضباء وتمتدّ تدريجيًّا نحو الوجه وينبع وأملج، وامتدادًا حتى شمال رابغ، لتؤثر عليها على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط للرياح السطحية.