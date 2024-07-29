تتصدّرها مكة المكرّمة.. أكثر من 8.5 مليون مركبة تعبر طرق المملكة خلال أسبوع

وجاءت تبوك في المركز السادس بإجمالي يفوق 258 ألفاً، ثم حائل 238 ألفاً، وعسير 218 ألفاً، والباحة 173 ألفاً، ثم الجوف 171 ألفاً، ونجران 163 ألفاً، والحدود الشمالية 117 ألفاً، وجازان أكثر 96 ألفاً.