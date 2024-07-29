تتصدّرها مكة المكرّمة.. أكثر من 8.5 مليون مركبة تعبر طرق المملكة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للطرق، أنّ أكثر من 8.5 مليون مركبة عَبرت طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي بين 20 إلى 26 يوليو، تتصدّرها منطقة مكة المكرّمة؛ بإجمالي 3.3 مليون مركبة.
وأضافت الهيئة، أن المنطقة الشرقية حلت في المركز الثاني، بإجمالي أكثر من 1.2 مليون، ثم الرياض 1.1 مليون، والمدينة المنوّرة 939 ألفاً، والقصيم 417 ألفاً.
وجاءت تبوك في المركز السادس بإجمالي يفوق 258 ألفاً، ثم حائل 238 ألفاً، وعسير 218 ألفاً، والباحة 173 ألفاً، ثم الجوف 171 ألفاً، ونجران 163 ألفاً، والحدود الشمالية 117 ألفاً، وجازان أكثر 96 ألفاً.