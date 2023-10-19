"إغاثي الملك سلمان" يقدّم "25" طنّ سلال غذائية لمتضرِّري الزلزال في أفغانستان

كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 561 سلّة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان المتضرّرة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "3.927" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.