"إغاثي الملك سلمان" يقدّم "25" طنّ سلال غذائية لمتضرِّري الزلزال في أفغانستان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "25" طنًّا من السلال الغذائية للأسر المتضرِّرة من الزلزال في مديرية جلران بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها "2.250" فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 561 سلّة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان المتضرّرة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "3.927" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدّمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.
من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "530" حقيبة إيوائية في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "3.710" أفراد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تأمين وتوزيع موادّ إيوائيّة، وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "500" سلّة غذائية في مدينة بلد حاوو بولاية جوبا لاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها "3.000" فرد، وذلك ضمن مشروع التدخُّلات الطارئة المنقذة للحياة لتعزيز الأمن الغذائي للمتضرّرين من الجفاف في الصومال.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في الصومال.
إلى ذلك وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية شملت الخيام والحقائب الإيوائية للعائلات المحتاجة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز لليمن الشقيق في مختلف المحافظات والمناطق.