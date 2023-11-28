مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ22 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.