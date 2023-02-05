جراحة طارئة تنقذ طفلًا تعرّض لحادث مروري في الحريق

وتفصيلاً، تم نقل المصاب إلى طوارئ المستشفى؛ نتيجة حادث انقلاب بالسيارة أدى إلى تهتك عميق في اليد اليسرى ممتد من راحة اليد حتى أطراف الأصابع، مع كسر مفتوح وتأثر شديد بالدورة الدموية المغذية للأصابع، وبعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة قام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم خلاله تنظيف الجرح وإزالة الأنسجة التالفة مع رد مفتوح للكسر، ليتم بعدها نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية لاستكمال العلاج وتقييم الدورة الدموية للأصابع حتى استقرت حالته وغادر المدينة الطبية بعد التأكد من سلامته، ليكمل رحلة علاجه والمتابعة في العيادات الخارجية.