جراحة طارئة تنقذ طفلًا تعرّض لحادث مروري في الحريق

تمكن فريق طبي في مستشفى الحريق العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية جراحية طارئة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة؛ مصاب بكسر مفتوح وجرحٍ عميق في اليد اليسرى، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري.
وتفصيلاً، تم نقل المصاب إلى طوارئ المستشفى؛ نتيجة حادث انقلاب بالسيارة أدى إلى تهتك عميق في اليد اليسرى ممتد من راحة اليد حتى أطراف الأصابع، مع كسر مفتوح وتأثر شديد بالدورة الدموية المغذية للأصابع، وبعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة قام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم خلاله تنظيف الجرح وإزالة الأنسجة التالفة مع رد مفتوح للكسر، ليتم بعدها نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية لاستكمال العلاج وتقييم الدورة الدموية للأصابع حتى استقرت حالته وغادر المدينة الطبية بعد التأكد من سلامته، ليكمل رحلة علاجه والمتابعة في العيادات الخارجية.
يذكر أن مستشفى الحريق العام يقدم مختلف الخدمات الصحية والرعاية العاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي بوجود كفاءات متخصصة.