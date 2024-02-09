"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض والشمالية والشرقية والقصيم وجازان وعسير والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الخرمة والموية والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطار متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت، فيما تشهد الشفا والهدا ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطاراً متوسطة على الباحة العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت، وأتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا والفطيحة وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية، أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية قرية العليا، وأمطاراً متوسطة على القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة رفحاء، وأمطار خفيفة على العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج، وأمطار خفيفة على الحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وأمطار متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية وسيول، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.