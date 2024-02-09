"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الخرمة والموية والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطار متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت، فيما تشهد الشفا والهدا ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.