طواريء مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنقذ مريضاً "صينياً" تعرض لحادث سقوط سقالة عليه أثناء عمله

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم، حياة مريض "صيني" الجنسية يبلغ من العمر 42 عاماً، تعرض لحادث شديد نتيجة سقوط سقالة كبيره عليه أثناء عملة بأحد شركات المقاولات في مدينة بريدة، الأمر الذي تسبب في إصابته بصورة شديدة وتعرضه لنزيف دموي حاد في أماكن متفرقه بالجسم ، حيث تم على الفور نقله إلى طوارىء المستشفى.