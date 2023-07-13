طواريء مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تنقذ مريضاً "صينياً" تعرض لحادث سقوط سقالة عليه أثناء عمله

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في القصيم، حياة مريض "صيني" الجنسية يبلغ من العمر 42 عاماً، تعرض لحادث شديد نتيجة سقوط سقالة كبيره عليه أثناء عملة بأحد شركات المقاولات في مدينة بريدة، الأمر الذي تسبب في إصابته بصورة شديدة وتعرضه لنزيف دموي حاد في أماكن متفرقه بالجسم ، حيث تم على الفور نقله إلى طوارىء المستشفى.
ذكر ذلك الدكتور وجيه عودة استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى. والذي أضاف بأنه فور تلقي قسم الطوارىء بالمستشفى إشارة من الهلال الأحمر السعودي بحالة المريض الطارئة، تم تجهيز فريق طبي مكون من استشاريي الطوارىء والعظام والجراحة العامة والعناية المركزة والتخدير لمباشرة علاج المريض وقت وصوله إلى المستشفى.
مفيداً بأن المريض وصل قسم الطوارىء فاقداً للوعي حيث تم عمل الفحوصات الأولية ، والتي أوضحت وجود هبوط بالدورة الدموية ونزيف شديد بالرجل اليمنى. حيث تم عمل الإسعافات الأولية ومن ثم إخضاعه لحزمة من الفحوصات المخبرية والتصوير الطبقي المحوري (C.T SCAN) والرنين والمغناطيسي (M.R.I)، وقد أبانت النتائج وجود كسر مضاعف مفتوح بعظمه الفخذ الأيمن وكسور بالضلوع الصدرية، مما أدى لضيق بالتنفس وحاجة المريض الضرورية لتوصيله بأجهزة التنفس الإصطناعي.
كما أبانت النتائج بدقة أيضاً وجود نزيف بالغشاء البلوري وتهتك شديد بالرئتين، بالإضافة إلى تحديد الكسور المتعددة بالضلوع على جهتي الصدر ، مما استدعى تركيب أنابيب تهوية صدرية بصفة عاجلة، بالإضافة إلى اكتشاف كسر مضاعف بالعمود الفقري بالفقرات القطنيه الرابعة والخامسة، وتم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لعمل أشعة تداخلية عاجلة للسيطرة على النزيف بالساق اليمنى ، وكذلك تركيب جهاز تثبيت خارجى مؤقت للكسر بالساق اليمنى.
وقال الدكتور عودة بأنه تم نقل المريض إلى العناية المركزة فى حالة حرجة جداً مع هبوط بالضغط وانخفاض بالاكسجين نتيجة الاصابات المختلفة، مؤكداً على نقل 20 وحدة ما بين كرات دم حمراء والبلازما ووحدات صفائح دموية للمريض ، حتى استقرت حالة النزيف مع اعطائه الأدوية الداعمة للضغط ، وذلك للحفاظ على معدل التروية الدموية للأعضاء الحيوية بالجسم.
وأكد الدكتور عودة بأنه بعد استقرار حاله المريض خلال أسبوع من دخوله العناية المركزة، تم وضع خطة علاجية للسيطرة على الكسور عبر جراحتين، الأولى تم فيها تثبيت داخلى للكسر المركب في عظمة الفخذ الأيمن، وبعد مرور 5 أيام على نجاحها تم إجراء العملية الثانية والتي اتسمت بالدقة العالية لتثبيت الكسر المركب بالفقرات القطنيه الرابعة والخامسة في العمود الفقري بأحدث التقنيات الطبية.
واختتم د. عودة حديثه بالقول أن جهود الفريق الطبي المشارك تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وبدأ المريض في التحسن وإزالة جهاز التنفس الإصطناعي، وعاد إليه كامل الوعى والادراك ، وأصبحت جميع علاماته الحيويه طبيعيه، وخضع بعد ذلك لبرنامج علاج طبيعى تأهيلي لتمكينه من الحركة والمشى على قدميه مرة أخرى.