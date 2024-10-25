هيئة النقل تعلن جدولَ الغرامات على مخالفات مستخدمي وسائل النقل العام

أعلنت الهيئةُ العامة للنقل، اليوم، جدولَ الغرامات والعقوبات على مخالفات مستخدمي وسائل النقل العام، في محطات السكك الحديدية داخل المدن وخارجها، والتي تصل في بعضها للامتناع عن تقديم الخدمة لمدة قد تصل لثلاثة أشهر.
ووفقًا للجداول التي نشرتها الهيئة: فإن الغرامات تتراوح بين 200 و800 ريال، وذلك بناءً على درجة المخالفة وتكرارها؛ ومنها ما صنّفته الهيئة بـ"الجسيمة والجسيمة جدًّا" كالدخول أو الخروج أو المحاولة من غير المكان المخصص لوسيلة النقل، أو إعاقة تشغيل الخدمة أو إخراج أي جزء من الجسم أو غيره من النوافذ والابواب، أو وضع القدمين على المقاعد، وأيضًا عدم إبراز بطاقة الهوية والتي عقوبتها رفض تقديم الخدمة.
وتضمن الجدول كذلك مخالفات عدّتها الهيئة طفيفة؛ منها النوم في غرف الصلاة، أو إحضار أمتعة كبيرة على المخزن المخصص، وعدم تقديم تذكرة صالحة عند طلبها من قبل المفتشين أو الموظفين، وكل تلك تُعرض المخالف لغرامة مالية تبدأ من 200 ريال في المرة الأولى، مع إمكانية زيادة الغرامة إلى 800 ريال في حالة تكرار المخالفة ثلاث مرات، بالإضافة إلى رفض تقديم الخدمة للمخالف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في بعضها.
كما تشمل اللوائحُ الجديدة أيضًا غرامات تتعلّق بالتصرفات التي تزعج الركاب أو الموظفين، مثل التدخين في المناطق المحظورة، أو استخدام المعدات الخاصة بالطوارئ أو الموظفين دون تصريح، وأيضًا تناول الأطعمة في وسيلة النقل باستثناء الأطفال وبعض الحالات الخاصة.