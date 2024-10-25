هيئة النقل تعلن جدولَ الغرامات على مخالفات مستخدمي وسائل النقل العام

ووفقًا للجداول التي نشرتها الهيئة: فإن الغرامات تتراوح بين 200 و800 ريال، وذلك بناءً على درجة المخالفة وتكرارها؛ ومنها ما صنّفته الهيئة بـ"الجسيمة والجسيمة جدًّا" كالدخول أو الخروج أو المحاولة من غير المكان المخصص لوسيلة النقل، أو إعاقة تشغيل الخدمة أو إخراج أي جزء من الجسم أو غيره من النوافذ والابواب، أو وضع القدمين على المقاعد، وأيضًا عدم إبراز بطاقة الهوية والتي عقوبتها رفض تقديم الخدمة.