"بوابة الدرعية" تطلق مبادرة لتوثيق تاريخ نادي الدرعية عبر برنامج التاريخ الشفوي

أطلقت هيئةُ تطوير بوابة الدرعية مبادرةَ توثيق تاريخ نادي الدرعية، ضمن برنامج التاريخ الشفوي الذي تجرى من خلاله مقابلات مع المسؤولين واللاعبين والرؤساء السابقين للنادي؛ بهدف توثيق القصص والروايات الشفهية المتعلّقة بنادي الدرعية، وحفظ تاريخه، وإثرائه بالمعلومات المتداولة في مجتمع النادي، والتي قد لا تكون متوافرة أو مدوّنة في الكتب والمصادر، وهو ما يمكّن الباحثين والمهتمين من الاطلاع على المقابلات المسجلة والاستفادة منها في مختلف المجالات.