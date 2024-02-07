بين 31 و4 مئوية.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.. في حين لا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 31 درجة في ينبع و4 درجات في سكاكا وحائل.