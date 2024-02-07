بين 31 و4 مئوية.. "الأرصاد" تكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية.. في حين لا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 31 درجة في ينبع و4 درجات في سكاكا وحائل.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجدة وجازان 30 درجة، والقنفذة 29 مئوية والوجه 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت سكاكا وحائل في أدنى القائمة بـ 4 مئوية، تليها تبوك وطريف 5 مئوية والسودة وعرعر وبريدة 6 درجات.
وسجلت أبها والباحة والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.