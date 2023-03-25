السديس يقف على أعمال الرعاية الصحية بالحرم.. ويؤكّد على بذل مزيد من الجهد خلال رمضان

يذكر أن الإدارة قد شكّلت أكثر من 20 فريقًا متخصّصًا موزعين على كامل المسجد الحرام؛ للعمل على تهيئة البيئة الصحية للقاصدين؛ حتى يتمكّنوا من أداء صلواتهم ومناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.