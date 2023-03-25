السديس يقف على أعمال الرعاية الصحية بالحرم.. ويؤكّد على بذل مزيد من الجهد خلال رمضان

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على أعمال الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالمسجد الحرام، بحضور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية الأستاذ حسن السويهري.
وأوضح أن جهود الإدارة في المسجد الحرام لها دور بارز في الرقابة الصحية ومكافحة الأوبئة والآفات؛ حيث يعمل فريق مخصّص للحفاظ على بيئة المسجد الحرام صحيةً وآمنة.
يذكر أن الإدارة قد شكّلت أكثر من 20 فريقًا متخصّصًا موزعين على كامل المسجد الحرام؛ للعمل على تهيئة البيئة الصحية للقاصدين؛ حتى يتمكّنوا من أداء صلواتهم ومناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.