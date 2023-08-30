مدل بيست تفتتح مقرها الرئيسي في حي جاكس بالدرعية وتعلن نتائج دراسة أثرها الاجتماعي والاقتصادي في المملكة

وشاركت مدل بيست مع الضيوف والإعلاميين المشاركين في حفل افتتاح المقر الجديد نتائج دراسة موسعة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدثته الشركة في المجتمع السعودي، وأوضحت الدراسة الأثر الاقتصادي المتنامي لمدل بيست حيث خصصت الشركة 63% من ميزانيتها لدعم الأعمال التجارية المحلية والفنانين والموظفين السعوديين، كما أنها وفرت 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في 2022، في حين أكدت الدراسة أن 100% من شركاء أعمالها تمنحهم فرصاً تجارية جديدة.