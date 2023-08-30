مدل بيست تفتتح مقرها الرئيسي في حي جاكس بالدرعية وتعلن نتائج دراسة أثرها الاجتماعي والاقتصادي في المملكة

افتتحت شركة مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، مقرها الرئيسي في حي جاكس بالدرعية في مدينة الرياض، وشهد حفل التدشين الإعلان عن نتائج دراسة بحثية موسعة توضح الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أحدثته الشركة منذ انطلاقها عام 2019 في المملكة العربية السعودية.
وستعمل مدل بيست من مقرها الجديد بالدرعية على تعزيز صناعة الموسيقى كجزء رئيسي من اﻻقتصاد الإبداعي في المملكة، وفتح الآفاق أمام المواهب المحلية، ودعم القطاعات المحلية المرتبطة بالصناعة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع تصنيف المدن السعودية عالمياً.
وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة مدل بيست، "إن افتتاح مقرنا الرئيسي في الدرعية بما تمثله من إرث ثقافي ومركز للإبداع والإلهام يضعنا في القلب من الحراك الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالعاصمة الرياض كشركة سعودية وطنية تجعل مواطني المملكة فخورون بما تقدمه للمنطقة والعالم من إبداع وموسيقى، ويعزز ريادتنا في صناعة الموسيقى وقدرتنا على التواصل مع المواهب المحلية السعودية وصناع الموسيقى حول العالم، وتقديم الموسيقى السعودية إلى العالم، كما أنه يعزز تواجد مدل بيست في أهم الأحداث والفعاليات التي تشهدها المنطقة".
وشاركت مدل بيست مع الضيوف والإعلاميين المشاركين في حفل افتتاح المقر الجديد نتائج دراسة موسعة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدثته الشركة في المجتمع السعودي، وأوضحت الدراسة الأثر الاقتصادي المتنامي لمدل بيست حيث خصصت الشركة 63% من ميزانيتها لدعم الأعمال التجارية المحلية والفنانين والموظفين السعوديين، كما أنها وفرت 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في 2022، في حين أكدت الدراسة أن 100% من شركاء أعمالها تمنحهم فرصاً تجارية جديدة.
وفي السياق الاجتماعي وأثر نشاطات مدل بيست عليه، أوضحت الدراسة أن 83٪ من المستطلعين أصبحوا يفكرون في اختيار الموسيقى والترفيه كمسار وظيفي، بينما رأى 85٪ منهم أنها توجد فرص عمل متنوعة، وتجعل المملكة سوق عمل جاذبة للمواهب، و82٪ قالوا إنها تحفز مشاركة أكبر للمرأة في القوى العاملة.
وتعليقاً على الدراسة، قال الحرتاني "تكشف الدراسة البحثية عن أبعاد التأثير الممتد لشركة مدل بيست إلى ما وراء صناعة الموسيقى، وتأثيرها الإيجابي اقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفيرها فرصاً مستدامة للتطور والنمو"، وتابع "قدرتنا على إحداث هذا الأثر الإيجابي في المملكة وخارجها يؤكد أن الشركة جاءت لتلبية حاجة ملحة لدى الجماهير السعودية، ونجحت في بناء قاعدة متنامية من العملاء والشركاء".
وأوضحت الدراسة أن أثر مدل بيست امتد دولياً ، فبالإضافة إلى قاعدة عريضة من الزوار لفعاليات مدل بيست من الدول المجاورة، استقطبت مهرجانات مدل بيست 10 آلاف شخص من الدول غير المجاورة، أكثر من 35٪ منهم جاءوا من أوروبا و30٪ من الأميركتين، ورأى 77٪ منهم أن مهرجانات مدل بيست ترسخ مكانة السعودية كوجهة سياحية دولية.
وتعمل مدل بيست بالتنسيق مع الهيئات السعودية المعنية على تطوير قطاع الموسيقى في المملكة من خلال التعليم والإنتاج والأداء والتوزيع والدعم والترخيص وحقوق الملكية الفكرية، بما يحقق ازدهار صناعة الموسيقى المحلية، ودعم موقع المملكة في صناعة وإنتاج الموسيقى إقليمياً وعالمياً.
وحققت مدل بيست نجاحاً استثنائياً خلال عمرها القصير، وأدارت الفعاليات الموسيقية المصاحبة لعدد من أهم الأحداث في السعودية مثل "فورمولا1" و"فورمولا إي"، وشهدت بعض فعالياتها مثل مهرجان ساوندستورم حضوراً كثيفاً وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص بمشاركة 200 من نجوم الفن المحليين والعالميين.