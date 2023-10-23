ولي العهد يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس جمهورية كوبا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من جنرال الجيش بجمهورية كوبا السيد راؤول كاسترو روز، ورئيس جمهورية كوبا الدكتور ميغيل دياز كانيل برموديس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.