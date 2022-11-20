نادي الإبل يُطلق "سيف المؤسس" لسباقات الصياهد

أعلن رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الأحد، عن إطلاق جائزة جديدة لرفع وتيرة التنافس والإثارة في منافسات الهجن.
وقال "ابن حثلين"، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر": دعمًا لملاك الهجن في السعودية والخليج، أُعلن إطلاق "سيف المؤسس"، للأكثر حصدًا للنقاط في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن في الصياهد المصاحب لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7".
من جانبه قال مالك الإبل زايد بن هجرس الذيابي المشارك والمنافس على أشواط الإبل الوضح في النسخة السابعة، وسبق أن حقق المركز الأول في إحدى مشاركاته بمهرجان المؤسس: إن نادي الإبل يبشرنا كل عام بمسابقات وجوائز تدعم ملاك الإبل وتفرحهم.
وأضاف: المهرجان بكل تأكيد جاذب لرجال الأعمال وملاك الإبل للمشاركة فيه والتنافس على جوائزه الثمينة التي تعني للملاك حدثًا كبيرًا ومناسبة عزيزة.
وقال "الذيابي": إن الرعاية السنوية للمهرجان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل؛ هي بمثابة تكريم لجميع المشاركين ولكل محبي الإبل وجمهورها العريض.
وأضاف: جهود نادي الإبل مقدرة ومشهودة بقيادة رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، الذي سار في ركب التنظيم والتطوير والارتقاء به حتى صار أهم مهرجان للإبل في العالم، بفضل الله وتوفيقه.