نادي الإبل يُطلق "سيف المؤسس" لسباقات الصياهد

من جانبه قال مالك الإبل زايد بن هجرس الذيابي المشارك والمنافس على أشواط الإبل الوضح في النسخة السابعة، وسبق أن حقق المركز الأول في إحدى مشاركاته بمهرجان المؤسس: إن نادي الإبل يبشرنا كل عام بمسابقات وجوائز تدعم ملاك الإبل وتفرحهم.