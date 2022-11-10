"حنان الحكمي" أول سعودية تحصل على دبلوم "المرأة والحوكمة"

حصلت حنان الحكمي، على دبلوم المرأة والحوكمة، كأول سعودية، ضمن برنامج المعهد العربي للقيادات العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
جاء ذلك بموجب بروتوكول التعاون المنعقد بين منظمة المرأة العربية والمعهد العربي، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت "الحكمي" في كلمتها خلال حفل التخرج: إن الرؤية السعودية 2030، جاءت لتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية، فهم الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي.
وأضافت: هذه الرؤية فريدة ومتميزة نظرًا لاعتمادها على التنسيق الكامل بين الأجهزة وبعضها والربط بين الموضوعات المختلفة وتطور السياسات المستقبلية للدولة والشباب، وكذلك الحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وتابعت "الحكمي" قائلة: إن المرأة السعودية تعد نموذجًا مهمًا، لما تتمتع به من ثقافة ووعي تمكنانها من بناء المجتمع والمحافظة على مسيرته التنويرية والثقافية الرائدة، في ظل الدعم السياسي والمجتمعي الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-.
من جانبه وزع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ترافقه مدير عام منظمة المرأة العربية الدكتورة فادية كيوان، شهادات التخرج للدفعة الأولى من برنامج دبلوم المرأة والحوكمة الذي ينفذه المعهد العربي للقيادات العربية بالأكاديمية، بموجب بروتوكول التعاون المنعقد بين منظمة المرأة العربية والمعهد العربي، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية.