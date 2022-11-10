"حنان الحكمي" أول سعودية تحصل على دبلوم "المرأة والحوكمة"

وتابعت "الحكمي" قائلة: إن المرأة السعودية تعد نموذجًا مهمًا، لما تتمتع به من ثقافة ووعي تمكنانها من بناء المجتمع والمحافظة على مسيرته التنويرية والثقافية الرائدة، في ظل الدعم السياسي والمجتمعي الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-.