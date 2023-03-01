لنشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار.. مناطق المملكة تشارك في إحياء يوم الدفاع المدني

وأوضحت أن الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني في هذه المناطق سيبدأ اعتباراً من اليوم ولمدة (3) أيام بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة، وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.