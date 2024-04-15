رئيس "الشورى" يصل إلى الأردن في مستهل زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات

وسيعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، تتركز حول تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، وتوحيد الجهود من خلال تنسيق المواقف والرؤى المشتركة بينهما في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات الحوار والتعاون البرلماني، كما يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وعددًا من مسؤولي مجلس الأعيان، كما يلتقي عددًا من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.