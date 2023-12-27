انطلاق التسجيل في "هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي" لتطوير حلول ذكية للمدن

ويشترط للالتحاق بالهاكاثون أن تكون الفكرة ضمن أحد المسارات المقترحة، وأن تتضمن استخدام إحدى التقنيات: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات وتحليلها، البيانات الضخمة، الروبوتات والأتمتة، وأن تقدم حلًّا حقيقيًّا يُسهم في تطوير المدن الذكية، في حين يمكن التسجيل عبر الرابط