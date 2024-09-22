بالصور.. "متحف الرشيدي" يستعرض تاريخ وتراث السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ94

وسيتم استقبال زوار المتحف على فترتين يوميًّا، صباحًا من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ12:00 ظهرًا، ومساء من الساعة الـ5:00 مساء حتى الـ10:00 مساء.