بالصور.. "متحف الرشيدي" يستعرض تاريخ وتراث السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ94

احتفالاً باليوم الوطني الـ94 للمملكة، قام المواطن سطام عايض الرشيدي بافتتاح متحفه الخاص بتاريخ السعودية وتراثها، ورموزها الوطنية.
ومتحف "الرشيدي" -كما هو معروف بحائل- سيعرض المقتنيات والمعلومات التاريخية المهمة التي تحمل بُعدًا تراثيًّا وطنيًّا؛ إذ يعتبر هذا المتحف تجسيدًا لإشعاع حضاري وثقافي، يساهم في توثيق تاريخ البلاد والمعرفة أمام الأجيال المتعاقبة، وضرورة تعريفهم بالتراث الوطني، وتعزيز وعيهم بأهميته.
وسيتم استقبال زوار المتحف على فترتين يوميًّا، صباحًا من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ12:00 ظهرًا، ومساء من الساعة الـ5:00 مساء حتى الـ10:00 مساء.