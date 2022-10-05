وزير الداخلية ونظيره البحريني يرأسان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين

من جانبه، ألقى الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كلمة أكد فيها أن العلاقات التاريخية بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين وزارتي الداخلية في البلدين التي تشهد تطوراً ملموساً في مختلف المجالات الأمنية.