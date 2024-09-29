الأربعاء المقبل.. الأرض تشهد كسوفاً للشمس للمرة الثانية في 2024

يحدث الكسوف الحلقي عندما تكون الأرض والشمس والقمر في خط مستقيم، لكن القمر يكون في نقطة قريبة من الأرض (نقطة الحضيض)؛ مما يجعله يبدو أصغر من الشمس في السماء، ونتيجة لذلك، عندما يحجب القمر ضوء الشمس، يبقى جزءٌ من الشمس مرئياً على شكل حلقة حول القمر يُعرف هذا الشكل بـ "الكسوف الحلقي".