الأربعاء المقبل.. الأرض تشهد كسوفاً للشمس للمرة الثانية في 2024

ستشهد الأرض يوم الأربعاء؛ 2 أكتوبر المقبل، كسوفاً حلقياً للشمس، ويُعد هذا الحدث الثاني في عام 2024 بعد الكسوف الكلي الأول الذي وقع في 8 أبريل الماضي.
سيكون هذا الكسوف مرئياً بشكلٍ رئيس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يمر عبر القطب الجنوبي.
يبدأ الكسوف في شمال المحيط الهادئ، وينتهي في جنوب المحيط الأطلسي، ولن يكون الكسوف الحلقي مرئياً في الشرق الأوسط وأوروبا.
يحدث الكسوف الحلقي عندما تكون الأرض والشمس والقمر في خط مستقيم، لكن القمر يكون في نقطة قريبة من الأرض (نقطة الحضيض)؛ مما يجعله يبدو أصغر من الشمس في السماء، ونتيجة لذلك، عندما يحجب القمر ضوء الشمس، يبقى جزءٌ من الشمس مرئياً على شكل حلقة حول القمر يُعرف هذا الشكل بـ "الكسوف الحلقي".