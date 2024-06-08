خلال شهر.. "أمانة المدينة" تنهي أعمالها في صيانة 12 من جسور المشاة والأنفاق

تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنوّرة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة، حيث قامت خلال الشهر الماضي بصيانة 12 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وأزالت المخلفات من 5000 مربع وصيانة 15 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 153 من غرف التصريف، وصيانة 6 جسور طرق وأودية، وصيانة وتنظيف 10 صهاريج ودهن 30000 متر مربع بدهانات مضادة للكربون.