متزوجات وأرامل وفئات عمرية.. هنا "صورة رقمية للحالة الاجتماعية للنساء بالمملكة"

بلغ عدد النساء السعوديات المتزوجات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة، (40.348)، وعدد المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغ (2.436)، وعدد الأرامل بلغ (415)؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية.
ويبلغ عدد النساء غير المتزوجات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة، (873.240)، وهو الأعلى مقارنة ببقية الفئات العمرية، ويبدأ سن زواج المرأة القانوني في المملكة من عمر 18 سنة فأكثر.
فيما يبلغ أعلى عدد للنساء المتزوجات في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، (558.203) امرأة، وعدد المطلقات (54.193)؛ بينما بلغ أعلى عدد للأرامل (191.639) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، وبلغ عدد الأسر التي لها ربة أسرة أنثى (702.929) أسرة.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء "المرأة السعودية 2022"، فقد بلغ عدد السعوديات اللاتي لم يسبق لهن الزواج من الفئة العمرية 50 سنة وأكثر (29.165) سيدة، منهن (4.716) تزيد أعمارهن عن 65 عامًا.