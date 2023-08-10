متزوجات وأرامل وفئات عمرية.. هنا "صورة رقمية للحالة الاجتماعية للنساء بالمملكة"

فيما يبلغ أعلى عدد للنساء المتزوجات في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، (558.203) امرأة، وعدد المطلقات (54.193)؛ بينما بلغ أعلى عدد للأرامل (191.639) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، وبلغ عدد الأسر التي لها ربة أسرة أنثى (702.929) أسرة.