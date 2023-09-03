"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.