"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشمالية والجوف وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويجمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة خليص وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.